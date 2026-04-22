Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии обсуждал с Путиным совместную подготовку космонавтов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 22.04.2026
Президент Индонезии обсуждал с Путиным совместную подготовку космонавтов

Прабово предложил Путину отправить индонезийцев в РФ для подготовки космонавтов

Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Индонезии Прабово Субианто обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность отправки индонезийских граждан для участия в российской программе подготовки космонавтов.
  • Обсуждение состоялось во время визита индонезийской делегации в Москву в апреле и касалось широкого круга направлений сотрудничества, включая науку, технологии и космос.
  • Глава МИД Индонезии Сугионо отметил, что отправка персонала и специализированного оборудования на орбиту является одним из показателей технологического уровня страны.
ДЖАКАРТА, 22 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто обсуждал во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве возможность направить своих граждан в РФ для участия в программе подготовки космонавтов, заявил глава МИД страны Сугионо.
По его словам, соответствующая тема поднималась во время визита индонезийской делегации в Москву ранее в апреле, где стороны обсудили широкий круг направлений сотрудничества, включая науку, технологии и космос.
"Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Прабово Субианто - ред.) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов", - сказал Сугионо на пресс-конференции.
Он отметил, что этот шаг важен, поскольку отправка персонала и специализированного оборудования на орбиту является одним из показателей технологического уровня страны.
Как подчеркнул Сугионо, Россия остается стратегическим партнером Индонезии, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.
В миреИндонезияРоссияМоскваПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала