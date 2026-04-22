Президент Индонезии обсуждал с Путиным совместную подготовку космонавтов

ДЖАКАРТА, 22 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто обсуждал во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве возможность направить своих граждан в РФ для участия в программе подготовки космонавтов, заявил глава МИД страны Сугионо.