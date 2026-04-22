Президент Индонезии обсуждал с Путиным совместную подготовку космонавтов

ДЖАКАРТА, 22 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто обсуждал во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве возможность направить своих граждан в РФ для участия в программе подготовки космонавтов, заявил глава МИД страны Сугионо.
По его словам, соответствующая тема поднималась во время визита индонезийской делегации в Москву ранее в апреле, где стороны обсудили широкий круг направлений сотрудничества, включая науку, технологии и космос.
"Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Прабово Субианто - ред.) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов", - сказал Сугионо на пресс-конференции.
Он отметил, что этот шаг важен, поскольку отправка персонала и специализированного оборудования на орбиту является одним из показателей технологического уровня страны.
Как подчеркнул Сугионо, Россия остается стратегическим партнером Индонезии, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.