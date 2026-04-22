Генсек ООН приветствовал заявление США о продлении перемирия с Ираном - РИА Новости, 22.04.2026
02:50 22.04.2026
Генсек ООН приветствовал заявление США о продлении перемирия с Ираном

Гутерреш после продления перемирия между США и Ираном призвал к переговорам

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление США о продлении перемирия с Ираном.
  • Гутерреш призвал все стороны воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах.
ООН, 22 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявления США о продлении режима прекращении огня с Ираном, считает это важным шагом к деэскалации, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
"Генеральный секретарь приветствует объявление США о продлении режима прекращения огня. Это важный шаг на пути к деэскалации и созданию необходимого пространства для дипломатии и укрепления доверия между Ираном и Соединенными Штатами", – сказал Дюжаррик журналистам.
Гутерреш, отметил он, призывает все стороны "воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долговременного урегулирования".
В миреИранСШАТегеран (город)Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
