Господдержка креативных индустрий: как мода влияет на рост экономики страны

Доля креативных индустрий в российской экономике растет с каждым годом. Ведь главная ценность креативного продукта – это уникальная творческая идея с экономическим потенциалом. Но для того, чтобы творческая идея заработала и начала приносить плоды не только самому предпринимателю, но и в масштабах экономики всей страны – зачастую требуется помощь со стороны государства. Так, национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" помогает предпринимателям развивать свое дело. Подробнее о том, как государство поддерживает креативный бизнес, в том числе и в индустрии моды, читайте в материале РИА Новости.

Креативный вклад в экономику

Вклад креативной экономики в ВВП, по данным Минэкономразвития РФ, уже достиг 4,2%. По прогнозу министерства, эта цифра будет расти. Ожидается, что к 2030 году она составит 6%, а к 2036 – уже 7,7%. Всего в перечень креативных индустрий официально входят 16 направлений и 51 вид деятельности.

Формирует такую повестку также модная индустрия – наряду с архитектурой, дизайном, кино, шоу-бизнесом и рядом смежных отраслей. Творческие решения в этих сферах позитивно влияют на развитие традиционных секторов экономики.

По нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" представители малого и среднего бизнеса в сфере моды получают возможности для того, чтобы масштабироваться и выходить с регионального уровня на общероссийский рынок. Например, гранты, помощь с участием в показах и маркетах, сотрудничество с крупными байерами и так далее.

Нас стали узнавать

В марте в центральном выставочном зале "Манеж" прошла шестая Московская неделя моды, где в том числе при помощи региональной господдержки смогли представить свои бренды и показать новые коллекции дизайнеры со всей России. Некоторые – уже не в первый раз. Так, модельер из Владивостока Александр Варлаков, чья изюминка – синтез азиатской эстетики и европейского кроя, стал участником главного национального события в мире моды в третий раз. Он отмечает, что заявить о себе на такой мощной рабочей площадке, как "Манеж", удалось и за счет господдержки.

« "Здесь можно очень круто презентовать свою коллекцию потенциальной аудитории, а главное, есть пресса, которая освещает твой бренд. И, судя по откликам в СМИ, участие стало очень удачным. Нас узнают, на нас идут – это большой шаг для бренда. Конечно, за свой счет провести показы на такой площадке было бы неподъемно – спасибо поддержке региона. Она дала нам многое. И дело не только в выставках. За счет господдержки, в том числе и грантов, мы пополнили сырьевую базу, открыли вторую линию –премиальный сегмент наряду с люксовым, благодаря чему создали размерный ряд и вышли в розницу. То есть теперь мы можем работать с магазинами", – рассказал РИА Новости дизайнер Александр Варлаков.

Механизм оказания региональной господдержки в данном случае выглядел так: в 2024 году с помощью центра "Мой бизнес" Приморского края Александр впервые представил свою коллекцию на Московской неделе моды. Далее дизайнер получил гранты на развитие дела от краевого министерства экономики и Центра поддержки предпринимательства, а в этом году ему помог с участием в неделе моды Центр креативных индустрий региона.

Ступень вверх

Другой российский бренд – Big Brooch из Екатеринбурга – создает эксклюзивные авторские броши в виде цветов и одежду. На Московской неделе моды он представил свою новую коллекцию "ЭХЭ", что в переводе с бурятского означает "начало, источник".

"Это история о соединении Востока и Запада, о культурном диалоге, рождающем новое видение красоты. Источник вдохновения – вода, символ перемен и бесконечных возможностей", – рассказала РИА Новости основатель бренда Олеся Журавлева.

По ее словам, Московская неделя моды впечатлила очень высоким уровнем подготовки и организации. Дизайнер отметила важность господдержки и поблагодарила за возможность представить свою коллекцию и рассказать о ней.

Бренд получал поддержку от центра "Мой бизнес" в виде участия в реверсной бизнес-миссии из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

"Приезд в Екатеринбург байеров из других стран позволил нам выстроить с ними деловые отношения и подписать договоры о сотрудничестве. Сейчас бренд представлен в Казахстане и Узбекистане. Таким образом, мы расширили географию и обрели новых клиентов", – поделилась предприниматель.

Бренд "Яркий я" (Bright Me) из Иркутской области в Московской неделе моды участвует уже в шестой раз. Компания создает стильные украшения из стекла: их дизайн отражает красоту Байкала и вдохновлен его уникальной природой.

« "Московская неделя моды – это всегда ступень вверх, возможность прощупать новое и внести изменения в продукцию бренда до того, как это сделают другие. Также это знакомства, новые клиенты и опыт. Мы находимся очень далеко, и выходить на такие площадки самостоятельно возможности нет, а потому поддержка для регионов очень важна", – убеждена основатель бренда Надежда Федосеева.

По ее словам, центр "Мой бизнес" помогал компании принять участие в профильной выставке в Красноярске. Кроме того, бренд получал бесплатную рекламу.

Меньше документов – больше возможностей

Предприниматели единодушны в том, что при помощи господдержки их возможности растут. Работа ведется в разных направлениях. Так, проведена реформа по упрощению документооборота. Уже сейчас лицензию и разрешение на деятельность можно оформить через "Госуслуги". Не нужно собирать горы бумаг и бегать по разным ведомствам. Документов стало заметно меньше: для лицензий – в два раза, для разрешений – в полтора.

Поддержка со стороны государства – юридическая, организационная и материальная – эффективно работает и приносит свои плоды, высвобождая время и силы для творчества.

Все эти задачи и ставит перед собой нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" , глобальная цель которого – вывести индустрии страны, в том числе и креативные, на максимальные возможности, чтобы их вклад в российскую экономику с каждым годом был все больше.