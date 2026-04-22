В Госдуме предложили создать перечень "белых VPN"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил создать в России список разрешенных к использованию VPN-протоколов - перечень "белых VPN".

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отметил, что ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, однако при этом они создают заметные неудобства для граждан, а также для малого и среднего бизнеса, который ежедневно использует мобильный интернет в работе.

"Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN)", - сказано в документе.

По мнению Гусева, полное ограничение таких инструментов создает риски для корпоративной безопасности и деятельности разработчиков средств защиты информации. Он добавил, что реестр доверенных решений позволит обеспечить гарантированный уровень защиты данных в госсекторе и не будет препятствовать нормальной работе частного бизнеса.

Кроме того, парламентарий предлагает не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям, чьи номера мобильных телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на портале "Госуслуги", и включить их в "белый список пользователей" автоматически. Помимо этого, предлагается создать перечень доверенной инфраструктуры отечественных хостинг-провайдеров ("белый список хостинг-провайдеров"), чьи мощности физически размещены на территории РФ , и гарантировать бесперебойное функционирование размещенных на их базе ресурсов.

"Аккредитованным российским ИТ-компаниям следует гарантировать легальный доступ к ключевым инструментам разработки, включая зарубежные библиотеки и репозитории. Это позволит не только сохранять темпы создания отечественного ПО, но и оперативно адаптировать цифровые решения под новые задачи, укрепляя технологический суверенитет страны", - говорится в письме.

Депутат также считает, что фокус усилий должен сместиться с массовых ограничений доступа к мировым информационным сетям к методам точечного регулирования на базе российских систем фильтрации, а приоритетным является внедрение механизма "умного" замедления трафика, позволяющего избирательно снижать пропускную способность для деструктивного контента, сохраняя работу легальных сервисов.