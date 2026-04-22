Юрист рассказала, что грозит водителю за сбитого голубя

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Штраф 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.
"Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей", — сказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России.
Как отметила Павлова, то же правило распространяется на наезд на стаю: каждое животное учитывается как объект причинения вреда, и сумма может возрасти.
Кроме того, юрист подчеркнула, что наезд на голубя считается ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя — если факт оставления будет зафиксирован, водителю может грозить лишение прав или арест.
Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома
