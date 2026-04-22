Новак рассказал о высоком спросе на российский СПГ из-за конфликта в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире высокий из-за кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российский СПГ востребован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас на самом деле спрос высокий на сжиженный природный газ, как вы знаете, в результате возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке. Поэтому российский сжиженный природный газ востребован, и понятно, что у нас есть ряд проектов, с которых идут поставки различным потребителям и покупателям, это коммерческий вопрос", - сказал он.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. В частности, Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре.
Импорт странами Евросоюза СПГ из России в марте вырос на 38% в годовом выражении и достиг 2,459 миллиарда кубометров, обновив месячный исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
