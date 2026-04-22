Новак рассказал о высоком спросе на российский СПГ из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире высокий из-за кризиса на Ближнем Востоке, поэтому российский СПГ востребован, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Импорт странами Евросоюза СПГ из России в марте вырос на 38% в годовом выражении и достиг 2,459 миллиарда кубометров, обновив месячный исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.