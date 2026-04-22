Словакия сегодня активно борется за право и дальше закупать энергоресурсы у России. Братислава готовится оспорить в суде ЕС запрет на импорт российского газа в Европу, а также выступает за восстановление поставок нефти по трубопроводу "Дружба". О ситуации с энергоресурсами в Европе, об отношениях Братиславы и Киева, стремлении Украины вступить в Евросоюз, рисках нового покушения на словацкого премьера Роберта Фицо, а также о перспективах возобновления работы словацко-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в интервью РИА Новости рассказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

— Ситуация на Ближнем Востоке отразилась на поставках энергоресурсов. Как вы считаете, может ли Европейский союз на фоне этого пересмотреть свою позицию отказа от нефти и газа из России? Было бы возвращение к энергоресурсам России целесообразным?

— Возвращение к российской нефти и газу в данной ситуации было бы не проявлением слабости, а рациональным решением в интересах стабильности Европы. Ситуация на Ближнем Востоке вновь показывает, насколько хрупки глобальные цепочки поставок. Европе необходимы надежные, доступные по цене и достаточные по объему источники энергии — и Российская Федерация долгое время этим условиям соответствовала.

Основное преимущество такого шага для Словацкой Республики — немедленная стабилизация цен. Российские ресурсы долго были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства. Сильная экономика нуждается в доступной энергии, без нее она теряет конкурентоспособность.

Европейская промышленность (особенно в Германии и Центральной Европе) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы. Прагматизм также означает диверсификацию, которая не исключает одного поставщика навсегда. Она предполагает возможность иметь больше вариантов. Россия может быть одним из них — не единственным, но и не запрещенным.

Вместо односторонней зависимости от СПГ (например, из США) Европа сохранила бы большую переговорную силу. Увеличение поставщиков — значит лучшие цены и большая независимость. Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты — ей нужны работающие решения.

— Словакия из-за ситуации с "Дружбой "остановила поставки аварийной электроэнергии на Украину. Премьер Словакии говорил, что Украина рискует потерять поддержку с их стороны членства в ЕС, существует ли такой риск?

– Премьер-министр Роберт Фицо уже длительное время занимает более критическую позицию по отношению к Украине, чем предыдущие словацкие правительства. Действительно, энергетика (например, нефтепровод "Дружба") и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами и могут приводить к напряженности. Украина не рискует "автоматически потерять поддержку ЕС", однако может столкнуться с конкретными проблемами со Словакией, если конфликты будут усиливаться. В конечном счете Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС. Наша страна поддерживает вступление любого государства только при условии выполнения всех требований и полной готовности во всех сферах. Украина не соответствует даже этим базовым условиям и критериям.

— Какие шаги готова предпринять Словакия для того, чтобы Киев возобновил поставки нефти по "Дружбе"?

— Она может способствовать восстановлению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", прежде всего через дипломатию, экономические стимулы и координацию с ЕС. На практике речь шла бы о переговорах между словацкими и украинскими министерствами. При этом Словакия может опираться на существующие договоры о транзите нефти и указывать на международные обязательства Украины.

Экономические инструменты могут включать, например, корректировку транзитных тарифов или предложение инвестиций в инфраструктуру. Параллельно возможно привлечение европейских институтов и ЕС в качестве посредника, что создаст дополнительное давление на Украину. Публичная политика и коммуникация могут поддержать эти шаги, поскольку они сигнализируют, что восстановление поставок отвечает интересам как Украины, так и Европы. Физическое давление невозможно — речь всегда идет о переговорах и сочетании дипломатии, экономических стимулов и правовых механизмов.

— Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Киев для обсуждения вопросов, связанных с поставками нефти. Может ли состояться такая поездка словацкого премьера?

– Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот реагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него и политически неприемлемо. Одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, может существовать риск покушения на его жизнь. При принятии решения о возможном визите Фицо также должен учитывать недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии о том, что он знает его адрес и тому подобное. Это может восприниматься как угроза физической расправы.

— Премьер-министр Словакии говорил, что до середины года может состояться заседание межправительственной комиссии Словакии и России по экономическому сотрудничеству. Было бы это полезно для развития словацко-российских отношений? Определена ли дата проведения этого заседания?

— Премьер-министр Роберт Фицо предложил в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии Словакии и России по экономическому сотрудничеству. Возобновление работы этой комиссии представляет собой возможность укрепления двусторонних отношений и поддержки экономического сотрудничества между странами. Такое заседание может открыть путь к расширению торговли, инвестиций и технического диалога, что особенно выгодно для Словакии в сферах энергетики и промышленности.

Хотя конкретная дата заседания пока официально не объявлена, сам факт предложения и интерес к возобновлению работы комиссии свидетельствуют о готовности обеих сторон к активному сотрудничеству. В контексте экономического развития этот формат может стать важным шагом к практическим решениям и укреплению стратегических отношений. Возобновление регулярного диалога между правительствами обеспечивает прозрачность и стабильность, которые являются основой долгосрочного процветания и сотрудничества.

— В 2025 году делегация словацкого парламента посещала Российскую Федерацию, планируются ли в ближайшее время поездки словацких депутатов в Россию?

— Да, в ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая. В официальной делегации планирую принять участие и я как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики. Кроме того, в будущем планируются и другие поездки, направленные на укрепление экономического и хозяйственного сотрудничества.

— Разведка России ранее сообщала, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие, чтобы Киев мог претендовать на более выгодные условия завершения конфликта. Как вы считаете, такие действия помогли бы скорее завершить конфликт или же привели бы к его эскалации?

— Если бы Украина действительно получила ядерное оружие от Великобритании и Франции, это представляло бы огромный риск, который мог бы привести к неконтролируемой эскалации. Хотя Украина теоретически получила бы очень сильный переговорный инструмент, реальный эффект для завершения войны был бы крайне неопределенным. Россия, вероятно, восприняла бы такие шаги как экзистенциальную угрозу и могла бы отреагировать немедленно, включая применение собственных ядерных сил. Кроме того, такая передача ядерного оружия нарушила бы международные договоры и существенно подорвала бы доверие к Западу.