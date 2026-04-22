В Брянской области пенсионер погиб под колесами сразу трех автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЯНСК, 22 апр – РИА Новости. Пенсионер погиб на дороге в Брянской области, когда его сбил один легковой автомобиль, а затем переехали еще сразу два, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, авария произошла вечером 21 апреля на федеральной автодороге А-240 "Брянск — Новозыбков - граница с Республикой Беларусь". 30-летний водитель Infiniti сбил 65-летнего пешехода, который находился на проезжей части в тёмной одежде без световозвращающих элементов.
"Пешеход упал на проезжую часть, после чего на него был совершен наезд автомобилем Hyundai под управлением 27-летнего водителя, двигавшегося за автомобилем Infiniti, а также автомобилем Toyota под управлением 55-летнего водителя", - говорится в сообщении на странице ГАИ в социальной сети "ВКонтакте".
Пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.