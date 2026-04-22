Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 22.04.2026 (обновлено: 16:33 22.04.2026)
ГАИ: в Брянской области пенсионер погиб под колесами сразу трех автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области пенсионер погиб под колесами трех автомобилей.
  • Авария произошла вечером 21 апреля на федеральной автодороге А-240 "Брянск — Новозыбков".
  • Пешеход находился на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.
БРЯНСК, 22 апр – РИА Новости. Пенсионер погиб на дороге в Брянской области, когда его сбил один легковой автомобиль, а затем переехали еще сразу два, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, авария произошла вечером 21 апреля на федеральной автодороге А-240 "Брянск — Новозыбков - граница с Республикой Беларусь". 30-летний водитель Infiniti сбил 65-летнего пешехода, который находился на проезжей части в тёмной одежде без световозвращающих элементов.
"Пешеход упал на проезжую часть, после чего на него был совершен наезд автомобилем Hyundai под управлением 27-летнего водителя, двигавшегося за автомобилем Infiniti, а также автомобилем Toyota под управлением 55-летнего водителя", - говорится в сообщении на странице ГАИ в социальной сети "ВКонтакте".
Пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
Женщина толкает девочку на пути в метро - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Москве будут судить пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в метро
Вчера, 14:32
 
АвтоБрянская областьБелоруссияГИБДД МВД РФПроисшествияНовозыбков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала