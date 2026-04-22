ФСБ: задержанный агент Киева должен был сам выбрать объект для взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве задержанный агент Киева должен был по своему усмотрению выбрать место для размещения взрывного устройства с дистанционным подрывом.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника на одном из московских вокзалов.

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Задержанный в Москве агент украинской террористической организации должен был сам выбрать объект для планируемого взрыва, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

На видео задержанный признался, что должен был провести разведку по указанным куратором трём координатам в Москве

"В 11 часов вечера этого же дня мне написал куратор и сказал, что мне укажут координаты, мне нужно будет по этим координатам найти взрывное устройство - и на моё усмотрение куда это взрывное устройство положить", - сказал задержанный.

Он уточнил, что у бомбы был пульт для дистанционного подрыва.

Злоумышленник рассказал, что попросил у куратора сутки на подготовку, после чего отправился выполнять его задание. По дороге он был задержан сотрудниками ФСБ

Спецслужба также опубликовала кадры задержания. Оперативники взяли фигуранта на одном из московских вокзалов.