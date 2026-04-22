ФСБ: задержанный агент Киева должен был сам выбрать объект для взрыва - РИА Новости, 22.04.2026
10:25 22.04.2026
ФСБ: задержанный агент Киева должен был сам выбрать объект для взрыва

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • В Москве задержанный агент Киева должен был по своему усмотрению выбрать место для размещения взрывного устройства с дистанционным подрывом.
  • Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника на одном из московских вокзалов.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Задержанный в Москве агент украинской террористической организации должен был сам выбрать объект для планируемого взрыва, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
На видео задержанный признался, что должен был провести разведку по указанным куратором трём координатам в Москве.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Крыму задержали агента военной разведки Украины
09:13
"В 11 часов вечера этого же дня мне написал куратор и сказал, что мне укажут координаты, мне нужно будет по этим координатам найти взрывное устройство - и на моё усмотрение куда это взрывное устройство положить", - сказал задержанный.
Он уточнил, что у бомбы был пульт для дистанционного подрыва.
Злоумышленник рассказал, что попросил у куратора сутки на подготовку, после чего отправился выполнять его задание. По дороге он был задержан сотрудниками ФСБ.
Спецслужба также опубликовала кадры задержания. Оперативники взяли фигуранта на одном из московских вокзалов.
Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, который по заданию запрещённых украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны. Он инициативно вышел на контакт с боевиками и прибыл в Москву для совершения здесь теракта с использованием самодельного взрывного устройства.
Кадры задержания причастных к работе сим-боксов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ФСБ показала кадры задержания администраторов сим-боксов под Ярославлем
Вчера, 09:39
 
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
