ФСБ дала подробности об агенте Киева, собиравшегося устроить взрыв в Москве - РИА Новости, 22.04.2026
10:11 22.04.2026 (обновлено: 10:19 22.04.2026)
ФСБ дала подробности об агенте Киева, собиравшегося устроить взрыв в Москве

© РИА Новости / ФСБ России | Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали россиянина, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны.
  • Задержанный должен был провести разведку у трех объектов Минобороны РФ по указанным координатам.
  • Фигурант дал признательные показания.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Агент Киева, собиравшийся устроить взрыв в Москве, должен был по заданию куратора провести разведку у трех объектов Минобороны РФ, следует из предоставленного РИА Новости видео ЦОС ФСБ России.
Россиянин, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
«
"Я прилетел в город Москва, снял в указанном месте гостиницу. Я должен был по указанным им трем координатам найти три этих объекта и провести разведку в 11 часов вечера этого же дня", - сказал задержанный.
Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заявили в ФСБ.
Работа на месте задержания гражданки Германии, планировавшей устроить взрыв в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ФСБ раскрыла подробности о времени планировавшегося теракта в Пятигорске
20 апреля, 09:49
 
