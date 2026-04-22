ФСБ дала подробности об агенте Киева, собиравшегося устроить взрыв в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержали россиянина, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны.
- Задержанный должен был провести разведку у трех объектов Минобороны РФ по указанным координатам.
- Фигурант дал признательные показания.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Агент Киева, собиравшийся устроить взрыв в Москве, должен был по заданию куратора провести разведку у трех объектов Минобороны РФ, следует из предоставленного РИА Новости видео ЦОС ФСБ России.
Россиянин, который по заданию запрещенных украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
"Я прилетел в город Москва, снял в указанном месте гостиницу. Я должен был по указанным им трем координатам найти три этих объекта и провести разведку в 11 часов вечера этого же дня", - сказал задержанный.
Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заявили в ФСБ.