ФСБ: задержанный в Москве после теракта планировал воевать против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержан гражданин РФ 1981 года рождения по подозрению в подготовке к подрыву самодельного взрывного устройства около объектов Минобороны.
- По данным ФСБ, после совершения преступления задержанному был обещан выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Задержанный в Москве россиянин после теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, он дал признательные показания, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
"После совершения преступления злоумышленнику был обещан выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.