Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: задержанный в Москве после теракта планировал воевать против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 22.04.2026
ФСБ: задержанный в Москве после теракта планировал воевать против России

ФСБ: задержанный в Москве после теракта планировал уехать воевать против ВС РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержан гражданин РФ 1981 года рождения по подозрению в подготовке к подрыву самодельного взрывного устройства около объектов Минобороны.
  • По данным ФСБ, после совершения преступления задержанному был обещан выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Задержанный в Москве россиянин после теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, он дал признательные показания, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
ФСБ задержала гражданина РФ, 1981 года рождения, планировавшего в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства около объектов Минобороны.
"После совершения преступления злоумышленнику был обещан выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала