ФСБ задержала агента Киева, хотевшего устроить взрыв у объектов Минобороны
09:48 22.04.2026
ФСБ задержала агента Киева, хотевшего устроить взрыв у объектов Минобороны

Агента Киева, планировавшего устроить взрыв у объектов МО РФ, задержали в Москве

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 22.04.2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержан гражданин России, планировавший устроить взрыв у объектов Минобороны.
  • Задержанный вышел на контакт с боевиками и по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта.
  • У задержанного изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Россиянин, который по заданию запрещённых украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками, после чего по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства.
У задержанного изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.
Кадры задержания причастных к работе сим-боксов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ФСБ показала кадры задержания администраторов сим-боксов под Ярославлем
Вчера, 09:39
 
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
