ФСБ задержала агента Киева, хотевшего устроить взрыв у объектов Минобороны

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Россиянин, который по заданию запрещённых украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов Минобороны, задержан в Москве, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками, после чего по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства.
У задержанного изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.