В Крыму задержали агента военной разведки Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Житель Волгоградской области задержан в Крыму за передачу военной разведке Украины сведений о дислокации подразделений ВС РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.
«
"Пресечена противоправная деятельность установленного агента главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.