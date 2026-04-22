В Крыму задержали агента военной разведки Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Житель Волгоградской области задержан в Крыму за передачу военной разведке Украины сведений о дислокации подразделений ВС РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

В отношении задержанного, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.