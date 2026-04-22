В Крыму задержали агента военной разведки Украины
09:13 22.04.2026 (обновлено: 09:25 22.04.2026)
В Крыму задержали агента военной разведки Украины

ФСБ: в Крыму задержали агента военной разведки Украины, собиравшего данные о ВС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержали агента военной разведки Украины.
  • Им оказался житель Волгоградской области 1995 года рождения, который передавал сведения о дислокации подразделений ВС РФ в Севастополе.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Житель Волгоградской области задержан в Крыму за передачу военной разведке Украины сведений о дислокации подразделений ВС РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.
«
"Пресечена противоправная деятельность установленного агента главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного, по данным ведомства, возбуждено уголовное дело о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
