Глава Минобороны ФРГ стремится к увеличению численности бундесвера

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия стремится к увеличению численности своих вооруженных сил (Бундесвера) до 460 тысяч человек, включая активных военнослужащих и резервистов, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Руководящий принцип (плана развития Бундесвера заключается в достижении – ред.) цели в не менее 460 000 военнослужащих, готовых к развертыванию, включая военнослужащих действительной службы и резервистов", - сообщил глава немецкого МО.
По информации министерства обороны ФРГ, сейчас общая численность действующих военнослужащих бундесвера составляет около 185,4 тысячи человек. При этом, согласно заявлению МО Германии, в первом квартале 2026 года число желающих поступить на военную службу в бундесвер выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.