Глава Минобороны ФРГ стремится к увеличению численности бундесвера - РИА Новости, 22.04.2026
11:20 22.04.2026
Глава Минобороны ФРГ стремится к увеличению численности бундесвера

Писториус: Германия хочет увеличить численность бундесвера до 460 тысяч человек

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия стремится увеличить численность Бундесвера до 460 тысяч человек, включая активных военнослужащих и резервистов.
  • Сейчас общая численность действующих военнослужащих бундесвера составляет около 185,4 тысячи человек, при этом в первом квартале 2026 года число желающих поступить на военную службу выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, но предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия стремится к увеличению численности своих вооруженных сил (Бундесвера) до 460 тысяч человек, включая активных военнослужащих и резервистов, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Руководящий принцип (плана развития Бундесвера заключается в достижении – ред.) цели в не менее 460 000 военнослужащих, готовых к развертыванию, включая военнослужащих действительной службы и резервистов", - сообщил глава немецкого МО.
Председатель Союза резервистов в Германии и депутат от ХДС Бастиан Эрнст ранее выступил за повышение предельного возраста резервистов до 70 лет и указал, что новая стратегия минобороны ФРГ, направленная на развитие резерва, подразумевает такую возможность.
По информации министерства обороны ФРГ, сейчас общая численность действующих военнослужащих бундесвера составляет около 185,4 тысячи человек. При этом, согласно заявлению МО Германии, в первом квартале 2026 года число желающих поступить на военную службу в бундесвер выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
В миреГерманияБорис ПисториусБундесвер ГерманииХДС/ХСС
 
 
