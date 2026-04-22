Глава Минобороны ФРГ стремится к увеличению численности бундесвера

Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, но предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия стремится к увеличению численности своих вооруженных сил (Бундесвера) до 460 тысяч человек, включая активных военнослужащих и резервистов, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Руководящий принцип (плана развития Бундесвера заключается в достижении – ред.) цели в не менее 460 000 военнослужащих, готовых к развертыванию, включая военнослужащих действительной службы и резервистов", - сообщил глава немецкого МО.

Председатель Союза резервистов в Германии и депутат от ХДС Бастиан Эрнст ранее выступил за повышение предельного возраста резервистов до 70 лет и указал, что новая стратегия минобороны ФРГ, направленная на развитие резерва, подразумевает такую возможность.

По информации министерства обороны ФРГ, сейчас общая численность действующих военнослужащих бундесвера составляет около 185,4 тысячи человек. При этом, согласно заявлению МО Германии, в первом квартале 2026 года число желающих поступить на военную службу в бундесвер выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.