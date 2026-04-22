ФБР подключилось к расследованию загадочных смертей ученых, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ФБР США подключилось к расследованию исчезновений и смерти ряда американских ученых, в том числе связанных с ядерными исследованиями и НЛО, сообщает в среду газета Los Angeles Times.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 высокопоставленных ученых в Соединенных Штатах.
Куда пропали девять ученых США, связанных с НАСА
20 апреля, 18:55
"ФБР во вторник заявило, что оно начало масштабное расследование смертей или исчезновений как минимум десяти ученых и сотрудников, связанных с крайне секретными исследованиями", - говорится в материале.
Тема исчезновения ученых активно обсуждается в СМИ после пропажи отставного генерала ВВС 68-летнего Уильяма Нила Маккасланда. Он исчез 27 февраля после того, как покинул свой дом в Нью-Мексико. Маккасланд руководил исследовательскими проектами в лаборатории ВВС и, предположительно, знал военные секреты, связанные как с ядерным оружием, так и с НЛО.
Также внимание привлекла пропажа аэрокосмического инженера 60-летней Моники Хасинто Резы. Она пропала без вести 22 июня 2025 года во время похода в лес с друзьями в Калифорнии. Исследовательница известна как создатель никелевого суперсплава "мондалой". В том же году пропали два сотрудника Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Кроме того, с июля 2024 года погибли еще четыре ученых: физик Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэр, фармацевтический исследователь Джейсон Томас и ученый из НАСА Фрэнк Майвальд.