ЕС еще не завершил утверждение кредита Киеву, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2026
14:57 22.04.2026 (обновлено: 15:01 22.04.2026)
ЕС еще не завершил утверждение кредита Киеву, сообщил источник

РИА Новости: кредит ЕС Украине еще предстоит окончательно согласовать

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз еще не завершил процедуру согласования кредита Киеву на 90 млрд евро на два ближайших года.
  • Окончательное утверждение кредита ожидается на текущей неделе, возможно, в четверг во второй половине дня.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Евросоюз еще не до конца завершил процедуру согласования выделения Киеву блокировавшегося в последнее время Венгрией кредита на 90 млрд евро на два ближайших года, планирует завершить ее до конца недели, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.
