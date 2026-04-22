ЕС еще не завершил утверждение кредита Киеву, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Евросоюз еще не до конца завершил процедуру согласования выделения Киеву блокировавшегося в последнее время Венгрией кредита на 90 млрд евро на два ближайших года, планирует завершить ее до конца недели, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.