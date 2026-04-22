Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 22.04.2026
14:10 22.04.2026 (обновлено: 15:59 22.04.2026)
Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро

Reuters: послы ЕС одобрили кредит Украине и новые санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в Брюсселе
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послы Евросоюза одобрили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
  • Также они согласовали 20-й пакет санкций против России.
  • Как заявил источник, окончательно утвердить рестрикции ЕС планирует завтра, а заем — до конца недели.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Послы Евросоюза согласовали заем для Киева и новые ограничения в отношении Москвы, передает Reuters со ссылкой на кипрское председательство.
"Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России", — сообщило агентство.
Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по "Дружбе". Накануне Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы завтра, а кредит — до конца недели.
По оценке МВФ, Киеву в этом и следующем годах потребуется внешнее финансирование на 135-137 миллиардов евро. Новый заем сможет покрыть лишь две трети этой суммы. Остальное обещали дать партнеры по "Большой семерке", но США при Дональде Трампе фактически отстранились от этого вопроса.
Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.
Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом: расходы — 4,97 триллиона гривен, доходы — в лучшем случае 2,9 триллиона. Дефицит — 18,4 процента ВВП, два триллиона гривен. Государственный долг вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.
РоссияУкраинаЕвросоюзВ миреВенгрияВладимир ЗеленскийПетер МадьярПарламентские выборы в ВенгрииВиктор ОрбанЕврокомиссияКиев
 
 
