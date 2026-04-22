Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Послы Евросоюза согласовали заем для Киева и новые ограничения в отношении Москвы, передает Reuters со ссылкой на кипрское председательство.

Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по " Дружбе ". Накануне Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.

Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы завтра, а кредит — до конца недели.

По оценке МВФ, Киеву в этом и следующем годах потребуется внешнее финансирование на 135-137 миллиардов евро. Новый заем сможет покрыть лишь две трети этой суммы. Остальное обещали дать партнеры по "Большой семерке", но США при Дональде Трампе фактически отстранились от этого вопроса.

Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.