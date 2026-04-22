Рейтинг@Mail.ru
Отказ ЕС от российских энергоносителей усугубит их проблемы, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 22.04.2026
Грушко: отказ ЕС от российских энергоносителей усугубит их проблемы в энергетике

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отказ Брюсселя от российских энергоносителей усугубит их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики, усилит зависимость от основного поставщика энергоресурсов – США", - сказал Грушко.
По его словам, основной вызов для европейских стран на данном этапе представляют рост мировых цен на энергоресурсы и связанные с этим экономические издержки.
"На фоне конфликта вокруг Ирана (по данным самой Еврокомиссии - ред.) рост цен на газ в Европе составил 70%, на нефть − 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива составили 14 миллиардов евро. При текущем уровне цен восполнение объёмов "голубого топлива" накануне очередного отопительного сезона может создать серьёзную нагрузку на бюджет стран ЕС", - пояснил Грушко.
Он добавил, что непростая ситуация для Брюсселя складывается и на рынке дизельного и авиатоплива: после начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем в два раза и достигла исторического максимума, превысив 1600 долларов за тонну и 1900 долларов за тонну соответственно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие с Ираном до завершения переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреИранСШАБрюссельАлександр ГрушкоЕвросоюзЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала