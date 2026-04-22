Отказ ЕС от российских энергоносителей усугубит их проблемы, заявили в МИД

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отказ Брюсселя от российских энергоносителей усугубит их проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики, усилит зависимость от основного поставщика энергоресурсов – США", - сказал Грушко.
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
По его словам, основной вызов для европейских стран на данном этапе представляют рост мировых цен на энергоресурсы и связанные с этим экономические издержки.
"На фоне конфликта вокруг Ирана (по данным самой Еврокомиссии - ред.) рост цен на газ в Европе составил 70%, на нефть − 60%, в связи с чем дополнительные расходы ЕС на закупку ископаемого топлива составили 14 миллиардов евро. При текущем уровне цен восполнение объёмов "голубого топлива" накануне очередного отопительного сезона может создать серьёзную нагрузку на бюджет стран ЕС", - пояснил Грушко.
Он добавил, что непростая ситуация для Брюсселя складывается и на рынке дизельного и авиатоплива: после начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость дизеля и авиационного керосина в Европе выросла более чем в два раза и достигла исторического максимума, превысив 1600 долларов за тонну и 1900 долларов за тонну соответственно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие с Ираном до завершения переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.