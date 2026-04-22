Постпреды ЕС намерены утвердить блокированный Венгрией кредит Украине

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС намерены в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза.

Заседание постпредов запланировано на 9.00 по местному времени (10.00 мск). Как ранее сообщил РИА Новости европейский источник, тема кредита действительно была внесена в повестку заседания постпредов в среду.

До голосования по кредиту постпреды предполагают еще предварительно провести обсуждение его согласования. Если тема будет утверждена, решение поступит на техническое окончательное подписание министрами стран ЕС

При этом ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что утверждение в ЕС не является единственной проблемой с этим кредитом. Так, до сих пор не подписано кредитное соглашение с Украиной , не внесены также необходимые изменения и в ряд европейских законодательных документов. Без этих шагов выделение первого транша кредита остается невозможным.

Кредит в размере 90 миллиардов евро на два года (по 45 миллиардов на 2026 и 2027 года, соответственно) был утвержден на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия заблокировала использование российских замороженных активов для финансирования Украины, и Еврокомиссия спешно сменила план, предложив кредит под гарантии общеевропейского бюджета.

Ожидается, что большая часть финансирования (порядка 60 миллиардов евро) пойдут на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.

Венгрия на саммите в декабре не стала блокировать решение о кредите, но отказалась как-либо участвовать в его обеспечении.

Еврокомиссия планировала произвести первые выплаты по кредиту уже в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Виктор Орбан также заблокировал согласование 20-го пакета антироссийских санкций ЕС и переговорный процесс о членстве Украины в ЕС.

В ЕК перенесли сроки выплаты первого транша на второй квартал этого года.