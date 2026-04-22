Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 22.04.2026
01:27 22.04.2026
Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, заявил евродепутат

Депутат Национальной ассамблеи Тьерри Мариани. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз разрушает свою экономику, поддерживая Украину в конфликте.
  • По мнению Мариани, когда в ЕС узнают стоимость конфликта на Украине, это может стать началом конца ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, разрушая свою экономику ради поддержки Киева любой ценой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
"Что сегодня единственное настоящее дело Европейского союза - это продолжать эту войну до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран. Я говорю – им (элитам ЕС – ред.) всё равно. Я думаю, что ЕС сейчас копает себе могилу", - сказал он.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
Вчера, 19:00
По мнению Мариани, когда в ЕС узнают стоимость конфликта на Украине, который, как он считает, закончится провалом для Европейского союза, "это станет своего рода началом конца ЕС".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине
Вчера, 18:28
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаТьерри МарианиСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
