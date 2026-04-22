БРЮССЕЛЬ, 22 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, разрушая свою экономику ради поддержки Киева любой ценой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.