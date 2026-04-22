"Новая война". На Западе запаниковали из-за хода ЕС против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема заявил, что одобрение очередного пакета антироссийских санкций, равно как и новый кредит Киеву не изменят ситуацию для Украины.
- Большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.
- Государственный бюджет Украины сверстан с рекордным дефицитом: расходы — 4,97 триллиона гривен, доходы — в лучшем случае 2,9 триллиона, дефицит — 18,4 процента ВВП.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Одобрение очередного пакета антироссийских санкций, равно как и новый кредит Киеву не изменят ситуацию для Украины, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.
"Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в размере 90 миллиардов евро ничего не решат для Украины. В момент, когда война в Иране дестабилизирует рынки, продолжение провальной стратегии против Москвы не пойдет на пользу Европе. Нам нужно снова покупать российскую энергию, найти дипломатическое решение, но вместо этого мы ведем новую войну против России", — написал он.
По его мнению, энергетический кризис и стремительный рост цен могут вызвать восстание в Европе и массовые протесты.
"Евросамоубийство продолжается на всех уровнях", — заключил политик.
Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по "Дружбе". Накануне Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы завтра, а кредит — до конца недели.
Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.
Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом: расходы — 4,97 триллиона гривен, доходы — в лучшем случае 2,9 триллиона. Дефицит — 18,4 процента ВВП, два триллиона гривен. Государственный долг вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.