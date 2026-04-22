ЕС нагнетает ситуацию вокруг Украины вместо поиска решений, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.04.2026
01:44 22.04.2026
Родион Мирошник. Архивное фото
  • Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Евросоюз нагнетает ситуацию вокруг Украины вместо поиска путей урегулирования.
  • Мирошник считает, что действия Брюсселя направлены на срыв переговорного процесса.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Евросоюз нагнетает ситуацию вокруг Украины вместо поисков путей урегулирования, считает посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Продолжение финансирования со стороны Евросоюза хоть в этом варианте, хоть в поиске других кредитных или дотационных ресурсов - это есть прямые враждебные шаги против нас. Евросоюз не предлагает никаких вариантов мирного урегулирования и их поиска. Он предпринимает все шаги только на нагнетание ситуации, на продолжение кровопролития. Они занимаются накачиванием Украины и продолжением финансирования для перезапуска своего ВПК", - сказал Мирошник газете "Известия".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мирошник высказался о возможности прямых переговоров России и Украины
17 апреля, 00:36
По мнению дипломата, действия Брюсселя направлены исключительно на срыв переговорного процесса, который был инициирован США.
Постоянные представители стран ЕС намерены в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза.
Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр.
Депутат Национальной ассамблеи Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, заявил евродепутат
01:27
 
