Президент Сейшел оценил число российских туристов на островах
16:09 22.04.2026 (обновлено: 16:36 22.04.2026)
Президент Сейшел оценил число российских туристов на островах

Эрмини: граждане РФ составляют большую долю в турпотоке на Сейшелы

© РИА Новости / Александр Ковалев | Беседка на пресноводном озере сейшельского острова Силуэт, Сейшелы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини заявил, что россияне составляют большую долю туристического потока на Сейшелы.
  • Крупные авиакомпании из других государств прекратили свои рейсы на Сейшелы на фоне конфликта на Ближнем Востоке, в то время как "Аэрофлот" обеспечил непрерывный поток туристов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне составляют большую долю туристического потока на Сейшелы, а "Аэрофлот" сыграл важную роль в обеспечении непрерывности туристическом потока на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел переговоры с Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
"Что касается туризма, сегодня россияне в больших количествах посещают Сейшелы, составляют большую долю туристов в нашей стране. В трудные моменты "Аэрофлот" сыграл очень важную роль, обеспечил непрерывный поток туристов", - сказал президент Сейшельских Островов в ходе встречи с российским лидером.
Эрмини подчеркнул, что крупные авиакомпании из других государств прекратили свои рейсы на Сейшелы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ближний ВостокСейшельские островаРоссияВладимир ПутинАэрофлот
 
 
