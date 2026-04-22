Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три станции Троицкой линии метро построят в 2029 году - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 22.04.2026
Ефимов: три станции Троицкой линии метро построят в 2029 году

Ефимов: строительство трех станций Троицкой линии метро завершат в 2029 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Строительство станций "Сосенки", "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии московского метро завершится в 2029 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, сейчас работы находятся на начальном этапе. На площадке станции "Сосенки" осуществляются земляные работы, идет крепление котлована и возведение ограждающих конструкций. На месте будущей станции "Ракитки" ведется подготовка территории, на станции "Десна" – устройство ограждающих конструкций котлована.
"Для работ привлекается до 350 специалистов. Завершить строительство этих станций метро планируется в 2029 году", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Новые станции разгрузят южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской веток метро, также жители Новой Москвы смогут быстрее добираться до центра столицы, говорится в сообщении.
Троицкая ветка протяженностью более 43 километров включает 17 станций. В рамках первого этапа возведено 11 из них, а в октябре 2025 года мэр города Сергей Собянин объявил о старте второго этапа – от "Новомосковской" до "Троицка".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала