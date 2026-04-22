Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: три станции Троицкой линии метро построят в 2029 году

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Строительство станций "Сосенки", "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии московского метро завершится в 2029 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас работы находятся на начальном этапе. На площадке станции "Сосенки" осуществляются земляные работы, идет крепление котлована и возведение ограждающих конструкций. На месте будущей станции "Ракитки" ведется подготовка территории, на станции "Десна" – устройство ограждающих конструкций котлована.

"Для работ привлекается до 350 специалистов. Завершить строительство этих станций метро планируется в 2029 году", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Новые станции разгрузят южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской веток метро, также жители Новой Москвы смогут быстрее добираться до центра столицы, говорится в сообщении.