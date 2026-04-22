"Дружба" выгодна как поставщикам, так и потребителям, заявил Новак

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трубопровод "Дружба" - это наиболее эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, выгодный и поставщикам, и потребителям; при нормальных взаимоотношениях он должен использоваться на полную мощность, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В целом эта инфраструктура, на наш взгляд, - наиболее эффективная вообще для поставок энергоресурсов. И конечно, при нормальных взаимоотношениях она должна использоваться в полном объеме. И это выгодно как поставщикам, так и потребителям", - прокомментировал он перспективы нефтепровода "Дружба" на фоне отказа ряда европейских стран от российских энергоресурсов.