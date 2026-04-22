"Дружба" выгодна как поставщикам, так и потребителям, заявил Новак - РИА Новости, 22.04.2026
16:48 22.04.2026
"Дружба" выгодна как поставщикам, так и потребителям, заявил Новак

Головное сооружение нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трубопровод "Дружба" — это наиболее эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, заявил вице-премьер России Александр Новак.
  • По словам Новака, многие страны отказались от российской нефти по независящим от России причинам, и сейчас "Дружба" работает не в полном объёме.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Трубопровод "Дружба" - это наиболее эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, выгодный и поставщикам, и потребителям; при нормальных взаимоотношениях он должен использоваться на полную мощность, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом эта инфраструктура, на наш взгляд, - наиболее эффективная вообще для поставок энергоресурсов. И конечно, при нормальных взаимоотношениях она должна использоваться в полном объеме. И это выгодно как поставщикам, так и потребителям", - прокомментировал он перспективы нефтепровода "Дружба" на фоне отказа ряда европейских стран от российских энергоресурсов.
"К сожалению, не по нашей вине многие страны отказались от российской нефти. "Дружба" работает не в полном объеме. В частности, Германия, Польша отказались, ряд других стран... Это важное направление, и не зря оно строилось. Потому что это эффективная возможность трубопроводного транспорта поставлять энергоресурсы не морским транспортом, более дорогим", - добавил Новак.
Поставки российской нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. В среду венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что ремонтные работы на украинском участке трубопровода завершены. Компания ожидает, что нефть по "Дружбе" поступит в Венгрию и Словакию не позднее четверга.
