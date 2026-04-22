Футболисты "Локомотива" и "Зенита" устроили массовую драку

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" устроили массовую потасовку в концовке матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 0:0. На девятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Локомотива" Николай Комличенко не реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку защитника "Зенита" Игоря Дивеева в штрафной.
22 апреля 2026 • начало в 19:45
После нереализованного пенальти атака железнодорожников продолжилась. После падения игрока "Зенита" в штрафной мяч попал в руку обороняющегося футболиста. Судья не зафиксировал нарушения. В результате на бровке произошла потасовка с участием полевых и запасных игроков обеих команд. По итогам эпизода желтую карточку получил полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев.
"Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 56 очками, "Локомотив" (49 баллов) идет на третьей позиции.