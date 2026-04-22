02:45 22.04.2026
Назван регион России, где платят более миллиона рублей за первенца

© iStock.com / Alla Liebiedieva — Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новгородской области при рождении первого ребенка семье положена выплата более 1 миллиона рублей, если матери не исполнилось 29 лет.
  • Выплаты включают региональную в размере 350 тысяч рублей и федеральную — 729 тысяч рублей.
  • Средства можно потратить на улучшение жилищных условий в регионе проживания.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Семьям в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно положена выплата в размере более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери - до 29 лет, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Закон о региональном капитале принят с учетом положительных результатов пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года был реализован в трех муниципалитетах региона.
"Выплаты в Новгородской области предусмотрены на первого ребенка (возраст матери - до 29 лет) в размере немного более 1 миллиона рублей, но это совокупная сумма региональной и федеральной выплаты", - сказала Коваленко.
Эксперт уточнила, что региональная выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, а федеральную выплату перечислят семье в размере 729 тысяч рублей. Данные средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий в регионе проживания.
Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%, теперь выплата на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей либо 963 тысячи рублей на второго при условии, что выплата на первого ребенка не была получена до этого.
Новгородская областьМоскваРоссияЮлия КоваленкоВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
