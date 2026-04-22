Назван регион России, где платят более миллиона рублей за первенца

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Семьям в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно положена выплата в размере более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери - до 29 лет, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Закон о региональном капитале принят с учетом положительных результатов пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года был реализован в трех муниципалитетах региона.

"Выплаты в Новгородской области предусмотрены на первого ребенка (возраст матери - до 29 лет) в размере немного более 1 миллиона рублей, но это совокупная сумма региональной и федеральной выплаты", - сказала Коваленко

Эксперт уточнила, что региональная выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, а федеральную выплату перечислят семье в размере 729 тысяч рублей. Данные средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий в регионе проживания.