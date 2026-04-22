В Подмосковье завели дело об убийстве после обнаружения тела младенца

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного завели после обнаружения тела младенца с колото-резаными ранами около мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Во вторник за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов на улице Ленина в поселке Большевик в городском округе Серпухов было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 106 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ добавила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, они проводят допросы и розыскные мероприятия.
"По предварительным данным эксперта, на теле младенца имеются многочисленные ножевые ранения", - уточнили в прокуратуре Подмосковья.
В надзорном органе подчеркнули, что Серпуховская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, личности матери новорожденного, а также ход и результаты расследования уголовного дела.