В Подмосковье завели дело об убийстве после обнаружения тела младенца

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковном Серпухове завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного после обнаружения тело младенца.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного завели после обнаружения тела младенца с колото-резаными ранами около мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Во вторник за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов на улице Ленина в поселке Большевик в городском округе Серпухов было обнаружено тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ добавила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, они проводят допросы и розыскные мероприятия.

"По предварительным данным эксперта, на теле младенца имеются многочисленные ножевые ранения", - уточнили в прокуратуре Подмосковья.