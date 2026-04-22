"Потребуются годы". Трамп придумал, как победить Иран

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Формальные сроки перемирия между Ираном и США подошли к концу. Однако стороны не спешат возобновлять боевые действия — американский президент официально заявил, что режим прекращения огня продолжится. О том, чего ждут в Вашингтоне и кому выгодно подобное развитие событий, — в материале РИА Новости.

Режим ожидания

"Я <...> буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не поступит их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Вместе с тем он сообщил, что США продолжат блокаду иранских портов, а американские войска остаются в боевой готовности и в любой момент возобновят удары по Ирану

В свою очередь, в Тегеране неоднократно подчеркивали: блокада — это нарушение перемирия. И также не отказывались от перекрытия Ормузского пролива

© AP Photo / Asghar Besharati Танкер в Ормузском проливе

В частности, в субботу два корабля, пытавшихся выйти из Персидского залива , подверглись атакам. По словам Трампа, речь идет о французском и британском торговых судах. На следующий день уже ВМС США захватили контейнеровоз Touska в Оманском заливе . По данным CENTCOM, экипаж около шести часов предупреждали о нарушении блокады. В итоге открыли огонь по машинному отделению. Пресс-секретарь центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари пообещал: Тегеран примет ответные меры, когда убедится, что экипажу ничто не угрожает.

Встречу в Исламабаде, первоначально назначенную на понедельник, постоянно откладывают. В Тегеране не видят смысла вступать в переговоры до тех пор, пока Вашингтон не займет более адекватную позицию и не снимет блокаду с иранских портов.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране

"В ходе обмена сообщениями в последние несколько дней американцы не отказались от своих чрезмерных требований, противоречащих правам иранского народа, и никакого существенного прогресса <...> достигнуто не было. По этой причине в Иране сегодня, наконец, заявили, что в данной ситуации считают участие в переговорах пустой тратой времени, поскольку США препятствуют достижению какого-либо надлежащего соглашения", — информирует агентство Tasnim.

Непопулярная война

Дональд Трамп оказался на распутье, и для него нет хороших дорог. Продолжение операции чревато серьезными проблемами.

Война с Ираном не пользуется популярностью в США. По опубликованным во вторник результатам опроса The Economist и YouGov, 58 процентов американцев — против, и лишь 31 процент поддерживает. Причем по сравнению с прошлой неделей доля несогласных выросла на три процента.

© РИА Новости Последствия удара США и Израиля по мосту B1 к западу от Тегерана, Иран

Семьдесят процентов респондентов считают, что Вашингтону нужно как можно скорее заключить сделку. Даже среди республиканцев 54 процента — за переговоры.

Блокада иранских портов не нравится 44 процентам американцев, одобрили ее — 36 процентов.

В США подорожал бензин: галлон стоит около четырех долларов, почти в полтора раза больше, чем в январе (2,81 доллара). В воскресенье глава американского Минэнерго Крис Райт признал: когда цены опустятся до довоенных показателей, неизвестно. Возможно, этого не случится до конца года. Трамп отреагировал: министр "абсолютно неправ".

Как отмечают СМИ, в Белом доме опасаются тяжелых политических последствий для нынешней администрации.

"Если мы не увидим три доллара за галлон, нас просто уничтожат", — цитирует издание Semafor источник, близкий к Белому дому.

Все это может обернуться для Республиканской партии тяжелым поражением на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут осенью. Тогда Трампу станет еще сложнее придерживаться выбранного курса.

Запасы истощаются

Есть и сугубо военные сомнения в целесообразности возобновления боевых действий.

В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) проанализировали расход семи ключевых видов американских ракет в ходе конфликта и сделали вывод: боеприпасов пока достаточно. Однако на восстановление запасов уйдет несколько лет, и в случае новой войны Пентагон рискует столкнуться с большими трудностями.

© REUTERS / U.S. Navy Photo Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость"

В частности, потратили более 850 ракет "Томагавк" стоимостью 2,6 миллиона долларов каждая. По оценкам CSIS, довоенный арсенал насчитывал 3100 единиц, и для возвращения к этому показателю потребуется 47 месяцев. Схожая ситуация с ракетами JASSM (тоже по 2,6 миллиона за штуку). Новейших PrSM (1,6 миллиона за каждую), призванных заменить ATACMS, было 90, осталось меньше 50.

Из 2330 боеприпасов для ЗРК Patriot (по 3,9 миллиона) израсходовали около половины. Из 360 ракет THAAD (15,5 миллиона) запустили до 290. И из 410 самых дорогих SM-3 (29 миллионов) — до 250.

На оборону администрация Трампа запрашивает у конгресса рекордный бюджет — около полутора триллионов долларов. На ракеты планируют потратить 70,5 миллиарда.

"Даже если конгресс выделит эти деньги, на поставки уйдут годы", — отмечается в докладе CSIS.