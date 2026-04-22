В Сызрани ввели режим региональной ЧС после атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в границах городского округа Сызрань после атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
"Сегодня жители Сызрани пережили тяжелую ночь. Город подвергся массированной атаке БПЛА. Пострадали мирные жители, которые спали в своих квартирах. Как уже ранее сообщал, есть погибшие. В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал губернатор.