Чернышенко: Россия показала сильный результат на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 22.04.2026
23:36 22.04.2026
Чернышенко: Россия показала сильный результат на Менделеевской олимпиаде

Чернышенко: РФ показала выдающийся результат на Менделеевской олимпиаде по химии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународная Менделеевская олимпиада школьников по химии
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал выдающимся результат сборной России на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии.
  • Все 15 участников сборной России получили золотые или серебряные медали на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал выдающимся результат сборной России на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде (ММО) школьников по химии.
В Москве подвели итоги 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, участие в которой приняли школьники из 37 стран. Все члены сборной России завоевали на олимпиаде золотые или серебряные медали.
"Все 15 участников сборной России получили медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Это по-настоящему выдающийся результат", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
По его словам, триумфальные победы российских школьников доказывают, что в стране есть талантливые, амбициозные дети и увлеченные наставники, способные внести важный вклад в развитие отечественной науки и технологий.
"В России уделяется огромное внимание развитию естественных наук и поддержке юных талантов. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" мы системно работаем над созданием условий для реализации потенциала талантливых детей", - приводят в аппарате вице-премьера слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО. Организатором олимпиады выступает химический факультет МГУ имени Ломоносова и Фонд Мельниченко.
