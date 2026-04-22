08:09 22.04.2026 (обновлено: 11:05 22.04.2026)
Организаторов тура на Мунку-Сардык, где погибли туристы, задержали

© Фото : СУ СК России по БурятииГора Мунку-Сардык
  • В Бурятии задержали троих организаторов тура на гору Мунку-Сардык, во время которого погибли туристы.
УЛАН-УДЭ, 22 апр — РИА Новости. В Бурятии задержали организаторов похода на гору Мунку-Сардык, во время которого погибли туристы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Задержаны три человека", — сказал собеседник агентства.
В течение двух суток им изберут меру пресечения.
В СК позже сообщили, что речь идет о директоре туристической фирмы, его заместителе и инструкторе.
О происшествии стало известно накануне утром. Группа из 15 человек вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться к полудню 22 апреля. В ночь на 21 апреля несколько участников похода вышли к дороге у подножия гор и оставили в кафе записку, в которой говорилось о гибели троих человек. Затем они вернулись к месту происшествия.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
