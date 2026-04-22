В Брянской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ

БРЯНСК, 22 апр — РИА Новости. Сотрудник деревообрабатывающего предприятия ранен в поселке Погар Брянской области в результате удара БПЛА Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Погар — районный центр Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории перерабатывающего предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что мужчину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в среду на территории Брянской области уже второй раз за день объявили беспилотную опасность.
