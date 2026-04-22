Спецслужбы Британии опасаются кибератак со стороны ста стран, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Разведка Великобритании считает, что примерно 100 стран, предположительно, приобрели технологии, которые могут быть способны взломать инфраструктуру, компании и частные сети королевства, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

Согласно NCSC, в последние годы масштабы воздействия шпионского ПО, которое ранее применялось против журналистов и диссидентов, расширились, и теперь все чаще атакам подвергаются банкиры и состоятельные руководители компаний, пишет издание.