Два человека погибли в результате удара израильского БПЛА по Ливану

БЕЙРУТ, 22 апреля — РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В результате удара вражеского беспилотника по населенному пункту Йохмор Шкейф два человека погибли и несколько получили ранения",- сказал собеседник агентства.
Ранее в среду израильский беспилотник нанес удары по поселению Джабура на юго-востоке Ливана, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем официально вступил в силу 16 апреля. Израиль, согласно последнему заявлению движения "Хезболлах", нарушил его более 200 раз, применяя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, а также подрывая дома в ливанских поселениях путем минирования. Шиитское сопротивление, в свою очередь, во вторник заявило о первой боевой операции с начала действия режима прекращения огня в ответ на израильские нарушения.