Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли в результате удара израильского БПЛА по Ливану - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 22.04.2026
Два человека погибли в результате удара израильского БПЛА по Ливану

Два человека погибли в результате удара израильского БПЛА на юге Ливана

© Фото : Israel Defense Forces/ Zev Marmorstein
Израильские военные запускают беспилотник
© Фото : Israel Defense Forces/ Zev Marmorstein
Израильские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильский беспилотник нанес удар по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате чего два человека погибли и несколько получили ранения.
  • Ранее израильский беспилотник нанес удар по поселению Джабура на юго-востоке Ливана, где один человек погиб и двое получили ранения.
  • Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем вступил в силу 16 апреля, но был нарушен Израилем более 200 раз, согласно заявлению движения «Хезболлах».
БЕЙРУТ, 22 апреля — РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В результате удара вражеского беспилотника по населенному пункту Йохмор Шкейф два человека погибли и несколько получили ранения",- сказал собеседник агентства.
Ранее в среду израильский беспилотник нанес удары по поселению Джабура на юго-востоке Ливана, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем официально вступил в силу 16 апреля. Израиль, согласно последнему заявлению движения "Хезболлах", нарушил его более 200 раз, применяя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, а также подрывая дома в ливанских поселениях путем минирования. Шиитское сопротивление, в свою очередь, во вторник заявило о первой боевой операции с начала действия режима прекращения огня в ответ на израильские нарушения.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала