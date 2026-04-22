Два человека погибли в результате удара израильского БПЛА по Ливану

БЕЙРУТ, 22 апреля — РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"В результате удара вражеского беспилотника по населенному пункту Йохмор Шкейф два человека погибли и несколько получили ранения",- сказал собеседник агентства.