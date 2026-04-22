В Курске во дворе многоквартирного дома упал беспилотник - РИА Новости, 22.04.2026
08:11 22.04.2026 (обновлено: 08:12 22.04.2026)
В Курске во дворе многоквартирного дома упал беспилотник

В Курске во дворе многоквартирного дома упал БПЛА, эвакуировали 36 человек

Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске во дворе многоквартирного дома упал беспилотник.
  • Эвакуированы 36 жильцов, из них девять детей, в пункт временного размещения (ПВР) направлены семь человек, включая двоих детей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске, место оцеплено, эвакуированы 36 жильцов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено. Кроме того, эвакуированы 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двое детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскАлександр Хинштейн
 
 
