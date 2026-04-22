Краткий пересказ от РИА ИИ Мурат Гассиев, действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов, пригласил президента России Владимира Путина на свой бой в июле.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Боксер-профессионал, действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента России Владимира Путина на свой бой в июле.

В среду президент вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения глава государства побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.

« "Одиннадцатого июля (состоится бой - ред.)… Пока неизвестно (где - ред.), но в Москве , скорее всего", - рассказал Гассиев, в свою очередь.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы бой обязательно состоялся в Москве.

"И вас приглашаем, если у вас получится", - добавил Гассиев.

« "Тогда тебе нельзя шампанское", - пошутил Путин

"Оно безалкогольное", - ответил спортсмен.