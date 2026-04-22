Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурат Гассиев, действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов, пригласил президента России Владимира Путина на свой бой в июле.
- Гассиев сообщил, что ведет переговоры о проведении боя в Москве.
- Во время встречи с президентом Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Боксер-профессионал, действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента России Владимира Путина на свой бой в июле.
В среду президент вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. После награждения глава государства побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского.
Во время беседы председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Мурата Гассиева в июле состоится бой, в котором он будет защищать свой титул чемпиона.
"Одиннадцатого июля (состоится бой - ред.)… Пока неизвестно (где - ред.), но в Москве, скорее всего", - рассказал Гассиев, в свою очередь.
Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы бой обязательно состоялся в Москве.
"И вас приглашаем, если у вас получится", - добавил Гассиев.
"Тогда тебе нельзя шампанское", - пошутил Путин.
"Оно безалкогольное", - ответил спортсмен.
Гассиев был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
В числе награжденных также был действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян. Кроме того, президент вручил орден Дружбы Умару Кремлеву.
