Более десяти стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти - РИА Новости, 22.04.2026
18:48 22.04.2026 (обновлено: 18:55 22.04.2026)
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
  • Более десяти стран, зависящих от импорта энергоресурсов, попросили США продлить ослабление санкций против российской нефти, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что более десяти стран, зависящих от импорта энергоресурсов, попросили Соединенные Штаты продлить ослабление санкций против российской нефти.
"Более десяти наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения стран обратились ко мне с просьбой продлить действие этой отсрочки по санкциям, причем речь идет всего лишь о 30 днях", - сказал Бессент во время слушаний в комитете сената по ассигнованиям.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
