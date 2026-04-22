Более десяти стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти

- Более десяти стран, зависящих от импорта энергоресурсов, попросили США продлить ослабление санкций против российской нефти, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что более десяти стран, зависящих от импорта энергоресурсов, попросили Соединенные Штаты продлить ослабление санкций против российской нефти.
"Более десяти наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения стран обратились ко мне с просьбой продлить действие этой отсрочки по санкциям, причем речь идет всего лишь о 30 днях", - сказал Бессент во время слушаний в комитете сената по ассигнованиям.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
Дмитриев оценил продление снятия санкций с российской нефти
