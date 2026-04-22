Мошенники на Бали используют религиозные обряды для обмана туристов

ДЖАКАРТА, 22 апр - РИА Новости. На индонезийском острове Бали набирает популярность схема мошенничества при аренде жилья, в которой злоумышленники используют местные религиозные обряды как прикрытие для афер, выяснило РИА Новости.

Как сообщил агентству российский девелопер на Бали Тимофей, арендаторам вилл сообщают, что объект якобы находится "под защитой духов", из-за чего якобы надо провести обязательный ритуал перед заселением.

"Что самое забавное, к туристам реально приезжает человек в традиционной одежде, саронге, проводит церемонию с благовониями и молитвами, поет какие-то песнопения, после чего забирает деньги и благополучно исчезает", - рассказал Тимофей.

При этом, по его словам, туристов уверяют, что без ритуала духи якобы "не пустят" в виллу, а внутри здания все будет ломаться.

Стоимость таких услуг зачастую не оговаривается заранее, или же значительно вырастает после проведения ритуала. После проведения церемонии клиентам объявляют сумму, которая может достигать 300 долларов, объясняя ценник "особо сложным характером" духов.

Тимофей добавил, что аналогичные схемы применяются и в бизнес-среде. Иностранным владельцам салонов, кафе и других объектов могут внушать, что без "очистительного обряда" проект не сможет нормально работать.