Свыше 120 тыс контрактов заключили на Портале поставщиков Москвы за квартал

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года на Портале поставщиков Москвы было заключено свыше 120 тысяч контрактов, среди самых востребованных товаров – строительные, хозяйственные и медицинские, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

По ее словам, платформа является незаменимым инструментом в сфере закупок не только для заказчиков, но и для бизнеса. Пользоваться порталом удобно, а процессы проходят оперативно и прозрачно.

"Он (портал – ред.) дает возможность государственным организациям быстро приобретать нужную продукцию, а предпринимателям – выводить свое дело на новый уровень. С января по март 2026 года на портале заключили 123 тысячи контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по которым совершено около 4 тысяч сделок. Популярностью также пользовались бытовая техника и хозтовары, на которые пришлось 3,5 тысячи контрактов, и медицинские изделия – 3,2 тысячи", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.

На столичном Портале поставщиков зарегистрировано свыше 400 тысяч предпринимателей со всей страны и более 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 44 субъектов РФ. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказывал, что Курская области стала 44-м регионом-заказчиком на портале.

На платформе все процессы цифровизированы. Контракты заключаются и исполняются в онлайн-формате, а сделки заверяются с помощью электронной подписью.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, ключевая особенность платформы – межрегиональный характер сотрудничества. Он уточнил, что за первый квартал этого года самыми активными предпринимателями на платформе стали бизнесмены из столицы, Подмосковья, Пермского края, Санкт-Петербурга и Кемеровской области.

"На них пришлось 33,8 тысячи контрактов – около 27% от общего количества", – подчеркнул Пуртов.

Платформа работает уже 13 лет. Она была создана для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров и услуг, которые предлагают бизнесмены, состоит из более 3,4 миллиона различных наименований. Каждый день на портале заключает более 1,5 тысячи контрактов.