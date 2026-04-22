23:36 22.04.2026 (обновлено: 02:08 23.04.2026)
В Госдуму внесли проект о зачислении в бюджет платы за "красивые" номера

В Госдуму внесли проект о зачислении платы за "красивые" номера авто в бюджет

Выдача новых автомобильных номеров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли законопроект о зачислении в федеральный бюджет платы за резервирование "красивых" автомобильных номеров через "Госуслуги".
  • Законопроект вводит новую категорию неналогового дохода РФ — плату за резервирование владельцами автотранспортных средств государственных регистрационных номеров.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается зачислять в федеральный бюджет плату за резервирование "красивых" автомобильных номеров через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе.
Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан как необходимый для реализации положений ранее внесенного законопроекта, который предусматривает возможность для автовладельцев выбирать и резервировать государственные регистрационные номера при регистрации.
"Законопроектом вводится новая категория неналогового дохода Российской Федерации - плата за резервирование (выбор) владельцами автотранспортных средств государственных регистрационных номеров транспортных средств", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, 100% такой платы должно зачисляться в федеральный бюджет.
Ранее, в октябре 2025 года, в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает закрепить право автовладельцев выбирать конкретные комбинации свободных номерных знаков через портал "Госуслуги". Авторы инициативы отмечали, что действующее законодательство не дает такой возможности - номер присваивается случайным образом, что породило теневой рынок "красивых" номеров.
Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.
