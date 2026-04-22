СМИ: авианосец "Джордж Буш" прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни - РИА Новости, 22.04.2026
21:38 22.04.2026
СМИ: авианосец "Джордж Буш" прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни

Fox News: авианосец США "Джордж Буш" прибудет на Ближний Восток через 3-5 дней

Американский атомный авианосец «Джордж Буш»
  • Третий американский авианосец "Джордж Буш" прибудет на Ближний Восток в ближайшие три-пять дней.
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Третий американский авианосец "Джордж Буш" должен прибыть Ближний Восток в срок от трех по пяти дней, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
В составе Военно-морских сил США имеются 11 действующих авианосцев. Два из них - "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" - уже принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана.
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Пентагон заказал доставку еды на авианосец
21 апреля, 06:15
"Третий авианосец ВМС США "Джордж Буш" прибудет на Ближний Восток в ближайшие три-пять дней, проследовав обходным маршрутом вокруг южной оконечности Африки", - написала Гриффин в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Американская подводная лодка Флорида - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
Вчера, 18:00
 
