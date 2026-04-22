Специальная военная операция на Украине
 
07:36 22.04.2026 (обновлено: 07:38 22.04.2026)
В Самарской области при атаке беспилотника на дом пострадали люди

При атаке БПЛА в Сызрани пострадали люди, им оказывают медпомощь

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА в Сызрани в Самарской области пострадали люди.
  • Прокуратура региона сообщает, что им оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дом поврежден в результате атаки БПЛА в Сызрани в Самарской области, есть пострадавшие, сообщила прокуратура региона в своем канале на платформе "Макс".
"По предварительной информации, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань поврежден дом..., есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Сызрани открыли горячую линию для жителей частично обрушевшегося дома
