- Обломки беспилотника повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске.
- Пострадавших нет, выбиты окна в двух коммерческих и одном административном здании, а также повреждены стена, дверь, окно и забор в частном доме.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили несколько зданий. Пострадавших нет. На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На месте работают оперативные и специальные службы.
22 июня 2022, 17:18