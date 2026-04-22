В Белгородской области мужчину арестовали по обвинению в госизмене - РИА Новости, 22.04.2026
15:52 22.04.2026
В Белгородской области мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Белгородской области мужчину арестовали за сбор и передачу данных СБУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области мужчину арестовали по обвинению в госизмене.
  • Он передавал украинской спецслужбе данные об объектах критической инфраструктуры за денежное вознаграждение.
  • По заданию украинского куратора мужчина проводил разведку местности возле дома сотрудника государственного оборонного предприятия, осуществляя фото- и видеофиксацию территории.
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Житель Белгородской области арестован по обвинению в государственной измене за сбор и передачу Службе безопасности Украины сведений об объектах критической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении указанного фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина через Telegram был завербован представителем СБУ. За денежное вознаграждение он передавал украинской спецслужбе данные об объектах критической инфраструктуры.
"Фигурант, следуя инструкциям представителя иностранной спецслужбы, скрытно установил видеокамеру на участке местности, настроив ее на съемку автодорожного моста, проходящего над железнодорожными путями. После чего предоставил сотруднику СБУ доступ к удаленному управлению видеокамерой с целью сбора сведений в отношении объекта критической транспортной инфраструктуры", - подчеркнули в УФСБ.
Кроме того, по заданию украинского куратора он проводил разведку местности возле дома сотрудника государственного оборонного предприятия, осуществляя фото- и видеофиксацию территории, после чего направлял материалы сотруднику СБУ, добавили в ведомстве.
Белгородская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
 
 
