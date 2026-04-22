В Белгородской области мужчину арестовали по обвинению в госизмене

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Житель Белгородской области арестован по обвинению в государственной измене за сбор и передачу Службе безопасности Украины сведений об объектах критической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении указанного фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина через Telegram был завербован представителем СБУ . За денежное вознаграждение он передавал украинской спецслужбе данные об объектах критической инфраструктуры.

"Фигурант, следуя инструкциям представителя иностранной спецслужбы, скрытно установил видеокамеру на участке местности, настроив ее на съемку автодорожного моста, проходящего над железнодорожными путями. После чего предоставил сотруднику СБУ доступ к удаленному управлению видеокамерой с целью сбора сведений в отношении объекта критической транспортной инфраструктуры", - подчеркнули в УФСБ.