Apple могла нарушить закон, удалив "Телегу" из App Store, заявила ФАС - РИА Новости, 22.04.2026
19:06 22.04.2026 (обновлено: 19:19 22.04.2026)
Apple могла нарушить закон, удалив "Телегу" из App Store, заявила ФАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Apple удалила приложение "Телега" из своего магазина.
  • ФАС России заявила, что удаление приложения могло нарушить российский закон о защите конкуренции.
  • Служба отметила, что примет меры в случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства со стороны Apple.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Компания Apple, удалив приложение "Телега" из своего магазина, могла нарушить российский закон о защите конкуренции, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Ранее, в апреле, российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store.
"ФАС России сообщает, что поступившее заявление от АО "Телега" - это не первый сигнал в отношении Apple. Действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия", - заявили там.
Там отметили, что служба примет меры реагирования в случае нарушения антимонопольного законодательства Apple по отношению к АО "Телега".
