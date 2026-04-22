Apple могла нарушить закон, удалив "Телегу" из App Store, заявила ФАС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Компания Apple, удалив приложение "Телега" из своего магазина, могла нарушить российский закон о защите конкуренции, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Там отметили, что служба примет меры реагирования в случае нарушения антимонопольного законодательства Apple по отношению к АО "Телега".