"Единая Россия" выступила против онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Фракция "Единая Россия" в Госдуме выступает против возможного введения онлайн-взыскания задолженности за услуги ЖКХ по всей стране из-за риска спорных начислений.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная и прозрачная система начислений платежей, только после этого можно обсуждать варианты работы с задолженностью.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме против возможного введения онлайн-взыскания задолженности за услуги ЖКХ по всей стране, так как это может привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Парламентарий подчеркнул, что в СМИ несколько дней идет обсуждение информации о том, что Минстрой России готовит законопроект об онлайн-взыскании задолженности за ЖКХ.

"В любой ситуации позиция " Единой России " по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной: мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги", — сказал Пахомов , его слова приводятся в Telegram-канале думской фракции "Единая Россия".

Он отметил, что депутаты от фракции "Единая Россия" категорически против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан России спорных начислений за ЖКУ.