"Единая Россия" выступила против онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

- Фракция "Единая Россия" в Госдуме выступает против возможного введения онлайн-взыскания задолженности за услуги ЖКХ по всей стране из-за риска спорных начислений.
- Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная и прозрачная система начислений платежей, только после этого можно обсуждать варианты работы с задолженностью.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме против возможного введения онлайн-взыскания задолженности за услуги ЖКХ по всей стране, так как это может привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"В любой ситуации позиция "Единой России" по теме онлайн-взыскания задолженности за ЖКУ остается неизменной: мы против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги", — сказал Пахомов, его слова приводятся в Telegram-канале думской фракции "Единая Россия".
Он отметил, что депутаты от фракции "Единая Россия" категорически против решений, которые могут привести к упрощенному взысканию с граждан России спорных начислений за ЖКУ.
"Мы изначально исходим из одного принципа: сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей — и только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит", — заключил депутат.
