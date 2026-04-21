Рейтинг@Mail.ru
Жительница Вологды хочет вернуть правнучку, отданную под опеку чиновника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 21.04.2026
Жительница Вологды хочет вернуть правнучку, отданную под опеку чиновника

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Вологды Ольга Адамович пытается через новгородский суд вернуть правнучку, отданную под опеку в семью главы Солецкого округа Новгородской области.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Жительница Вологды Ольга Адамович, которая пытается через новгородский суд вернуть правнучку, отданную под опеку в семью главы Солецкого округа Новгородской области Максима Тимофеева, считает, что девочка в приёмной семье страдает, поскольку лишена родственников, передает корреспондент РИА Новости.
Новгородский районный суд во вторник продолжил рассмотрение дела по иску Адамович, которая требует признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой.
«
"Хочу, чтобы она воспитывалась с нами, с родными людьми... которые тоже её очень-очень любят. Я считаю, что это было сделано все незаконно, и ребёнок прежде всего должен был оказаться именно в родственной семье, и мне предоставлена должна была быть временная опека, вместо того, чтобы ребёнок испытывал такие страдания... в детском доме... и потом.. в семье чужих людей",- сказала Адамович журналистам.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.
СУСК по региону возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников местной администрации, принимавших решение об опеке.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Новгородский чиновник уверен в законности передачи ребенка ему под опеку
Вчера, 10:32
 
СольцыРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала