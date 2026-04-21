Краткий пересказ от РИА ИИ
- На восточном побережье Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,4.
- Эпицентр землетрясения находился в заливе Терпения в восьми километрах севернее села Восточное в Макаровском районе.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло утром во вторник на восточном побережье Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Охотском море в 08.49 (0.49 мск) 21 апреля. Его эпицентр находился в заливе Терпения в восьми километрах севернее села Восточное в Макаровском районе, очаг – на глубине пять километров", - рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, в ближайших к эпицентру населенных пунктах Макаровского района землетрясение ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.
