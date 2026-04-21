МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если Европа и Владимир Зеленский не изменят свой курс в украинском конфликте, это приведет к серьезной эскалации, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.
«
"Любой здравомыслящий лидер уже понял бы, что военного решения в Украине быть не может. Зеленский должен вести переговоры с Россией, чтобы положить конец этому конфликту. Вскоре мы станем свидетелями серьезной эскалации, если Европа не изменит свою позицию", — написал он.
В начале апреля глава киевского режима заявил о паузе в переговорном процессе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.